«Байер» и «Лион» хотят подписать Азмуна летом свободным агентом

«Байер» и «Лион» сохраняют интерес к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну.
Оба клуба хотели приобрести 26-летнего форварда минувшим летом, но в итоге он остался в Санкт-Петербурге.
По завершении нынешнего сезона истекает срок контракта иранца с «Зенитом», он станет свободным агентом.
И «Байер», и «Лион» обсуждают с Азмуном переход летом 2022 года. По данным журналиста Даниэле Лонго, переговоры с обеими командами находятся в продвинутой стадии.
Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел в РПЛ девять матчей и забил пять голов. Его статистика – здесь.