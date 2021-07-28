«Байер» и «Лион» хотят подписать Азмуна летом свободным агентом

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«Байер» и «Лион» сохраняют интерес к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну.

Оба клуба хотели приобрести 26-летнего форварда минувшим летом, но в итоге он остался в Санкт-Петербурге.

По завершении нынешнего сезона истекает срок контракта иранца с «Зенитом», он станет свободным агентом.

И «Байер», и «Лион» обсуждают с Азмуном переход летом 2022 года. По данным журналиста Даниэле Лонго, переговоры с обеими командами находятся в продвинутой стадии.

Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел в РПЛ девять матчей и забил пять голов. Его статистика – здесь.

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