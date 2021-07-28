«Байер» и «Лион» хотят подписать Азмуна летом свободным агентом

«Байер» и сохраняют интерес к нападающему «Зенита» .

Оба клуба хотели приобрести 26-летнего форварда минувшим летом, но в итоге он остался в Санкт-Петербурге.

По завершении нынешнего сезона истекает срок контракта иранца с «Зенитом», он станет свободным агентом.

И , и «Лион» обсуждают с Азмуном переход летом 2022 года. По данным журналиста Даниэле Лонго, переговоры с обеими командами находятся в продвинутой стадии.

Азмун выступает за с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел в девять матчей и забил пять голов. Его статистика – здесь.