Карпин о Смолове и Жемалетдинове: «Они сильны в обороне или атаке? В обороне проблемы. Нам 20 с чем-то раз по воротам ударили»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы перед матчем против команды Словении в квалификации ЧМ-2022.
– Можете объяснить, почему не используете клубные связки?
– Используем других игроков. Тут все просто.
– Времени мало. Разве это не более удобно?
– Может быть, удобнее, а, может быть, нет. Игроки, которые начинают в старте, – сильнейшие. Связка – это про оборону или атаку? Кто, например?
– Например, Федор Смолов и Рифат Жемалетдинов.
– Они сильны в обороне или атаке?
– В атаке. У нас же там проблемы.
– А по мне так и в обороне проблемы. Нам 20 с чем-то раз по воротам ударили со словаками.
– Игроки сборной мало контролируют мяч, всего 30% владения. Видно, что ребята стараются играть вперед, не берут передышек на владение. Почему не сыграть спокойнее в том числе для того, чтобы не умирать физически в концовках?
– Мне интересно, с чего вы решили, что это моя установка.
– По игре видно, что игроки сборной постоянно ищут передачи вперед, не контролируют темп и не играют поперек, поэтому и предполагаю, что это ваша установка.
– Вы предполагаете, а я располагаю.
– То есть в сборной нет установки максимально быстро доводить атаку до чужих ворот?
– Нет.
– Вы считаете, что отсутствие контроля мяча – это проблема?
– Со Словакией — да, а с Кипром и Мальтой не было проблем. Есть соперник, который дает или не дает тебе играть, – сказал Карпин.
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