Валерий Карпин: «Задача – быть на 1-м месте по итогам последнего тура. Шансы со Словенией – 50 на 50»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ощущениями от подготовки к матчу со Словенией в квалификации ЧМ-2022.

– В команде есть волнение? Матч против Словении очень важен для задачи минимум – выйти в стыки.

– Мы не мыслим этими категориями – задача минимум или максимум. Про это волнение нет смысла говорить. Наша задача – быть на первом месте по итогам последнего тура, если будет такая возможность.

– Устроит ли вас победа при такой же игре, как была в Казани?

– Устроит ли нас победа? Да, устроит. Хотелось бы, чтобы мы играли хорошо? Да, хотелось бы. Или давайте я скажу, что мы хотим выиграть, но играть плохо. Так, что ли?

– Как оцените шансы соперника?

– Наверное, 50 на 50. Даже при том, что играет у себя дома, – сказал Карпин.