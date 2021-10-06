Потапов о системе Хартли: «Российский ГУЛАГ. Он не верит в талант, верит только в тяжелую работу»

Нападающий поделился воспоминаниями о тренировках под руководством главного тренера .

Форвард играл за омский клуб с 2019 по 2021 год.

– Тренировочный процесс очень тяжелый в «Авангарде».

– В «Тракторе» было попроще?

– Мне было непросто и в «Тракторе». Но на протяжении всего сезона «Авангард» делает то, что они делали на предсезонке.

Здесь нагрузка немножко убирается, потому что очень плотный график. Там ничего не убирается. Там они будут изо дня в день делать те же самые упражнения.

– Это система Хартли?

– Да. Российский ГУЛАГ, да. Добро пожаловать.

Ну очень тяжело. Там действительно тяжелая работа изо дня в день. Тяжелая работа и ничего больше. Он не верит в талант, он верит только в тяжелую работу, – сказал Потапов.