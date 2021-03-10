«Не несем ответственности за террористические атаки российкой разведки». Глава федерации американского футбола Чехии о сорванном матче, где определили победителя монеткой

Вице-президент Чешской ассоциации американского футбола Михал Росивал прокомментировал тот факт, что сборная России не смогла получить чешские визы для участия в матче квалификации чемпионата Европы.

Сборная России 2 октября должна была сыграть с Чехией. Документы на получение виз команда отправила 17 августа, однако визы игроки так и не получили. Причина в том, что чешская сторона не выслала команде приглашения. В итоге победителя матча определили жребием, бросив монетку – выиграла Россия.

По регламенту соревнований, принимающая сторона должна содействовать команде-гостю в получении виз.

Реплику Росивала из переписки с Федерацией американского футбола России (ФВФР) приводит судья и комментатор телеканала Viasat Дмитрий Хайтовский.

«Мы точно не обязаны делать вам визы. Мы делали все, чтобы вам помочь. Но мы не несем ответственности за визы для российских граждан, мы не несем ответственности за террористические атаки на чешской земле, совершенные военнослужащими российской разведки, и мы не несем ответственности за все шаги, которые Россия предприняла против чешского посольства в Москве.

Однако если Россия хочет говорить о «честной игре», то я совсем не против. Я только надеюсь, что вы знаете, что вы (русские) не можете выступать под российским флагом на международных соревнованиях. Как раз из-за вашего понятия «честной игры». Это факты», – написал Росивал.

Под террористическими атаками, вероятно, Росивал подразумевал взрывы на складе боеприпасов в деревне Врбетице в октябре 2014 года. Согласно одной из версий чешского правительства, к взрывам были причастны «российские агенты» Александр Петров и Руслан Боширов. Но никаких свидетельств этому в Чехии в итоге не нашли.

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