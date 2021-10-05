«Локомотив» не договорился с Николичем о снижении или рассрочке выплаты неустойки

«Локомотив» целиком выплатит бывшему главному тренеру неустойку за расторжение контракта, сообщает «РБ Спорт».

Серб получит три миллиона евро одним платежом, несмотря на попытки клуба добиться снижения суммы или рассрочки.

Ранее появилась информация, что «Локо» запретил экс-тренеру комментировать свою отставку до ноября.

Николич тренировал «Локо» с 2020 года. За это время московская команда занимала второе и третье места в и выиграла Кубок России.

Итоги Николича в «Локо»: удивлял в ЛЧ, строил прекрасный ромб (выиграл с ним весну) и не кричал об атакующем футболе