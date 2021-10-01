Кабаева о том, что в июле российских гимнасток не пустили на соревнования в Израиле: «Смотрится как сговор и подготовка к заранее организованному судейству на Олимпиаде»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике прокомментировала информацию о том, что сборную России не пустили на соревнования в Израиле в июле.

На Олимпиаде в Токио россиянка стала второй, уступив представительнице Израиля Линой Ашрам. Российская сторона неоднократно подавала протесты на судейские оценки.

«Мы любим Израиль. У нас там много друзей, более того, израильская школа художественной гимнастики – это продолжение советско-российской школы. И в этом смысле с полным основанием можно сказать, что мы одна семья.

Однако в рамках олимпийского цикла и в ходе подготовки к основному старту на Олимпиаде все участники должны были быть поставлены в равные условия. Это касается и предварительных соревнований, таких как Гран-при Израиля.

Если бы это было невозможно для кого-то из участников по каким бы то ни было причинам, включая эпидемиологические ограничения, то нужно было бы отменять Гран-при или саму Олимпиаду. Иначе проведение соревнований в Израиле, где в отсутствие лидера – сборной России – израильская спортсменка завоевала все пять золотых медалей, смотрится как сговор и подготовка к заранее организованному судейству на самой Олимпиаде.

И в все могло бы проскочить незаметно, если бы не досадная, грубейшая ошибка самой израильской спортсменки – она уронила предмет. Но подготовленную и запущенную машину судейства, судя по всему, организаторы этой акции остановить уже не смогли или просто не захотели. В результате – скандал.

То, что я сказала, – это только мои предположения. Надеюсь, что Федерация художественной гимнастики России обратится в суд, который разберется в деталях и примет правильное решение.

Кстати говоря, 16-17 июля, когда проводился этап Гран-при в Израиле, на который под предлогом сложной ситуации с коронавирусной инфекцией в России наша сборная не была допущена, положение с эпидемией в России было не хуже, чем у некоторых других стран-участниц, приглашенных на соревнования в Израиль», – сказала Кабаева.

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