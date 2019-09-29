Женская сборная России по гандболу обыграла Швейцарию в квалификации Евро-2022. Это первая победа в истории команды под руководством женщины

Сегодня прошли квалификационные матчи к женскому чемпионату Европы-2022 по гандболу. Сборная России обыграла Швейцарию (26:22).

Это первая победа команды под руководством нового главного тренера Людмилы Бодниевой.

Чемпионат Европы-2022

Женщины

Квалификация

Группа 1

Москва, Россия

Россия – Швейцария – 26:22 (13:7)





Россия: Фомина (7), Михайличенко (6), Кирдяшева (6), Никитина (4), Сабирова (3), Скоробогатченко (3), Мурзалиева (3), Зеленкова (3), Маркова (2), Корнеева (1).

Ополе, Польша

Польша – Литва – 36:22 (22:12)





Турнирное положение: Польша – 2 очка (1 игра), Россия – 2 (1), Швейцария – 0 (1), Литва – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: в финальную часть турнира проходит две лучшие команды из группы.