Женская сборная России по гандболу обыграла Швейцарию в квалификации Евро-2022. Это первая победа в истории команды под руководством женщины

Теги сборная России жен чемпионат Европы по гандболу Людмила Бодниева результаты сборная Швейцарии сборная Польши жен сборная Литвы Гандбол

Сегодня прошли квалификационные матчи к женскому чемпионату Европы-2022 по гандболу. Сборная России обыграла Швейцарию (26:22). 

Это первая победа команды под руководством нового главного тренера Людмилы Бодниевой

Чемпионат Европы-2022

Женщины

Квалификация

Группа 1

Москва, Россия

Россия – Швейцария – 26:22 (13:7)

Россия: Фомина (7), Михайличенко (6), Кирдяшева (6), Никитина (4), Сабирова (3), Скоробогатченко (3), Мурзалиева (3), Зеленкова (3), Маркова (2), Корнеева (1).  

Ополе, Польша

Польша – Литва – 36:22 (22:12)

Турнирное положение: Польша – 2 очка (1 игра), Россия – 2 (1), Швейцария – 0 (1), Литва – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: в финальную часть турнира проходит две лучшие команды из группы.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные