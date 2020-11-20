ФИФА может смягчить правило офсайда. Италия предлагает провести эксперимент в юношеском первенстве

ФИФА рассматривает возможность возвращения к прежнему формату определения положения «вне игры» в футболе.
Изучается вариант, при котором офсайд будет фиксироваться, только когда между атакующим игроком и защитником существует видимый просвет, сообщает Sky Sport Italia.
В настоящее время действует правило, согласно которому атакующий футболист считается во «вне игры», если в момент начала паса партнера по команде любая часть его тела, кроме рук, находится ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок соперника, включая вратаря.
Федерация футбола Италии предложила протестировать новшество со следующего сезона в юношеском первенстве U18 с привлечением судей из Серии С.
Ранее именно в Италии впервые было опробована технология ВАР.