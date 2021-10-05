Глушаков покинул сборную России из-за травмы

Полузащитник Денис Глушаков, представляющий «Химки», не сможет принять участие в матчах сборной России в квалификации ЧМ-2022 со Словакией и Словенией.
«После завершения вечерней тренировки стало очевидно, что Денис Глушаков не сможет полноценно готовиться к октябрьским отборочным матчам ЧМ-2022 с командами Словакии и Словении.
34-летний полузащитник уже покинул базу в Новогорске и продолжит восстановлении в расположении «Химок», – говорится в заявлении пресс-службы сборной.
Игра России со Словакией состоится 8 октября, со Словенией – 11 октября.
34-летний хавбек забил 6 голов в 10 матчах РПЛ в этом сезоне. Дениса вызвали в сборную впервые за 3,5 года.