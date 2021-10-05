Серия Италии прервалась на 37 играх без поражений – это мировой рекорд

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Сборная Италии уступила Испании в полуфинале Лиги наций (1:2).

Это первое поражение итальянской национальной команды с 10 сентября 2018 года, когда она проиграла Португалии в матче Лиги наций (0:1).

С тех пор команда Роберто Манчини провела 37 матчей без поражений, установив тем самым мировой рекорд.

Прежний мировой рекорд установила Бразилия, которая не проигрывала на протяжении 35 матчей с 1993 по 1996 год. Потом Испания также не уступала в 35 играх с 2007 по 2009 год.

Манчини возглавил Италию в мае 2018 года, уйдя из «Зенита». Летом итальянцы выиграли Евро-2020.

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