Серия Италии прервалась на 37 играх без поражений – это мировой рекорд

Сборная Италии уступила в полуфинале (1:2).

Это первое поражение итальянской национальной команды с 10 сентября 2018 года, когда она проиграла Португалии в матче Лиги наций (0:1).

С тех пор команда провела 37 матчей без поражений, установив тем самым мировой рекорд.

Прежний мировой рекорд установила Бразилия, которая не проигрывала на протяжении 35 матчей с 1993 по 1996 год. Потом Испания также не уступала в 35 играх с 2007 по 2009 год.

Манчини возглавил Италию в мае 2018 года, уйдя из «Зенита». Летом итальянцы выиграли Евро-2020.