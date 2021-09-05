Дважды переболевший ковидом форвард «Вест Брома» Робинсон отказывается от прививки: «У всех свой выбор»

Нападающий и сборной Ирландии Каллум Робинсон рассказал, почему не намерен прививаться от .

26-летний форвард дважды переболел коронавирусом.

«Я не делал прививку. На данный момент это мой выбор. Безусловно, неприятно дважды переболеть, но прививку я не делал.

В дальнейшем я могу поменять свое решение, но на данный момент я не вакцинирован, нет.

Почему? Просто не привился и все. Думаю, это личный выбор каждого, и на данный момент это мой выбор.

Знаю, что есть тренеры, другие люди, которые хотят, чтобы ты привился, и это, по их мнению, правильный подход, но у каждого свой выбор.

Я никого принуждать не буду, это ваш выбор, ваш организм», – сказал Робинсон.