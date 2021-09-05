Дважды переболевший ковидом форвард «Вест Брома» Робинсон отказывается от прививки: «У всех свой выбор»

Нападающий «Вест Бромвича» и сборной Ирландии Каллум Робинсон рассказал, почему не намерен прививаться от COVID-19.
26-летний форвард дважды переболел коронавирусом.
«Я не делал прививку. На данный момент это мой выбор. Безусловно, неприятно дважды переболеть, но прививку я не делал.
В дальнейшем я могу поменять свое решение, но на данный момент я не вакцинирован, нет.
Почему? Просто не привился и все. Думаю, это личный выбор каждого, и на данный момент это мой выбор.
Знаю, что есть тренеры, другие люди, которые хотят, чтобы ты привился, и это, по их мнению, правильный подход, но у каждого свой выбор.
Я никого принуждать не буду, это ваш выбор, ваш организм», – сказал Робинсон.