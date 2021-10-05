Италия – Испания. 0:1 – Торрес забил. Онлайн-трансляция

В полуфинале Лиги наций сборная Италии принимает Испанию.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игру можно посмотреть в прямом эфире на канале «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 6 октября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Гол:
- 0:1 – 17 Ферран Торрес.
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Италия –
Доннарумма, Эмерсон, Ди Лоренцо, Бастони, Бонуччи, Бернардески, Жоржиньо, Инсинье, Верратти, Кьеза, Барелла.
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Испания –
Унаи Симон, Алонсо, Лапорт, Аспиликуэта, Пау Торрес, Сарабия, Коке, Ферран Торрес, Бускетс, Ойарсабаль, Гави.
- Предупреждение:
- Бонуччи (30).