Гусев подпишет контракт со СКА. Он вылетает в Россию («Чемпионат»)

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Нападающий Никита Гусев вылетает в Россию.

В скором времени он подпишет контракт со СКА, сообщает «Чемпионат».

Сегодня стало известно, что «Торонто» не стал предлагать россиянину полноценный контракт по итогам просмотра. 

Гусев является неограниченно свободным агентом в КХЛ. Ранее сообщалось, что у 29-летнего игрока есть серьезные договоренности с клубом из Санкт-Петербурга.

Он уже выступал за СКА с 2016 по 2019 год. В 2017 году Гусев выиграл Кубок Гагарина в составе команды. 

В прошлом чемпионате НХЛ форвард выступал за «Нью-Джерси» и «Флориду», набрав в 31 матче 10 (4+6) очков.

Гусев – это новый Мозякин, Зарипов, Шипачев. Отличный игрок, который нужен здесь, но не очень подходит НХЛ

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