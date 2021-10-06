Гусев подпишет контракт со СКА. Он вылетает в Россию («Чемпионат»)

Нападающий Никита Гусев вылетает в Россию.

В скором времени он подпишет контракт со СКА, сообщает «Чемпионат».

Сегодня стало известно, что «Торонто» не стал предлагать россиянину полноценный контракт по итогам просмотра.

Гусев является неограниченно свободным агентом в КХЛ. Ранее сообщалось, что у 29-летнего игрока есть серьезные договоренности с клубом из Санкт-Петербурга.

Он уже выступал за СКА с 2016 по 2019 год. В 2017 году Гусев выиграл Кубок Гагарина в составе команды.

В прошлом чемпионате НХЛ форвард выступал за «Нью-Джерси» и «Флориду», набрав в 31 матче 10 (4+6) очков.

Гусев – это новый Мозякин, Зарипов, Шипачев. Отличный игрок, который нужен здесь, но не очень подходит НХЛ