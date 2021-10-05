Николич конфликтовал с Рангником. Ральф требовал конспектировать занятия, Марко не хотел делиться методиками («РБ Спорт»)

Стали известны причины расторжения контракта между «Локомотивом» и главным тренером Марко Николичем.
По сведениям «РБ Спорт», у серба был конфликт с руководителем отдела спорта и развития клуба Ральфом Рангником.
Рангник требовал от Николича делать конспект по каждому занятию, но тренер заявил, что не намерен делиться своими разработками и методиками. Это не понравилось немцу.
Также Николичу навязывался контроль со стороны мексиканского врача, который сам принимал решение, кого можно, а кого нельзя выпускать на поле.
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