Николич конфликтовал с Рангником. Ральф требовал конспектировать занятия, Марко не хотел делиться методиками («РБ Спорт»)

Стали известны причины расторжения контракта между «Локомотивом» и главным тренером .

По сведениям «РБ Спорт», у серба был конфликт с руководителем отдела спорта и развития клуба .

Рангник требовал от Николича делать конспект по каждому занятию, но тренер заявил, что не намерен делиться своими разработками и методиками. Это не понравилось немцу.

Также Николичу навязывался контроль со стороны мексиканского врача, который сам принимал решение, кого можно, а кого нельзя выпускать на поле.

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