«Локомотив» запретил Николичу комментировать свою отставку до ноября (Eurostavka)

Теги Локомотив премьер-лига Россия отставки Марко Николич деньги Футбол

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич не сможет публично обсуждать свой уход из клуба в ближайшее время.

Московский клуб запретил сербу давать комментарии об отставке как минимум до начала ноября. 

По этой причине 42-летний специалист отказал некоторым сербским медиа в интервью.

Если Николич в ближайший месяц все же расскажет журналистам о причинах своего ухода из «Локо», NDA (соглашение о неразглашении) подразумевает санкции, согласно которым клуб имеет право не выплачивать часть компенсации за досрочное расторжение контракта.

Итоги Николича в «Локо»: удивлял в ЛЧ, строил прекрасный ромб (выиграл с ним весну) и не кричал об атакующем футболе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные