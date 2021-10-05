«Локомотив» запретил Николичу комментировать свою отставку до ноября (Eurostavka)

Бывший главный тренер «Локомотива» не сможет публично обсуждать свой уход из клуба в ближайшее время.

Московский клуб запретил сербу давать комментарии об отставке как минимум до начала ноября.

По этой причине 42-летний специалист отказал некоторым сербским медиа в интервью.

Если Николич в ближайший месяц все же расскажет журналистам о причинах своего ухода из «Локо», NDA (соглашение о неразглашении) подразумевает санкции, согласно которым клуб имеет право не выплачивать часть компенсации за досрочное расторжение контракта.

Итоги Николича в «Локо»: удивлял в ЛЧ, строил прекрасный ромб (выиграл с ним весну) и не кричал об атакующем футболе