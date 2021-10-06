Макдэвид – лучший игрок НХЛ, Кучеров – 4-й, Василевский – 6-й, Панарин – 8-й, Овечкин – 17-й (TSN)

TSN представил рейтинг 50 лучших хоккеистов .

Первое место в списке занял нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Вторым стал форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон, третьим – нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс.

Лучшим из российских игроков стал Никита Кучеров (4-е место).

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

2. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)

3. Остон Мэттьюс («Торонто»)

4. Никита Кучеров («Тампа»)

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

6. Андрей Василевский («Тампа»)

7. Виктор Хедман («Тампа»)

8. Артемий Панарин («Рейнджерс»)

9. Сидни Кросби ( )

10. Александр Барков («Флорида»)

...17. ( )

... 26. Кирилл Капризов («Миннесота»)

... 42. («Питтсбург»)

Ранее аналогичный рейтинг опубликовал NHL Network. В нем первое место также занял Макдэвид.