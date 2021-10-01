«Локо» увольняет Николича, Прядкин уходит из РПЛ, Ахметов вместо Головина в сборной, Куман пока в «Барсе», новых мер от Роспотребнадзора не будет и другие новости утра

1. Главный тренер «Локомотива» Марко Николич вскоре покинет свой пост. Председатель совета директоров «Локо» Александр Плутник сообщил специалисту об отставке. Компенсация за разрыв контракта составит 3 миллиона евро. Позже появилась информация, что «Локо» хочет снизить сумму компенсации, а тренер на это не согласен.

Кто может сменить Николича? Фигурируют фамилии Доменико Тедеско и Роберта Клауса из «Нюрнберга».

2. Сергей Прядкин готов уйти с поста президента РПЛ по собственному желанию. Ожидается, что он объявит об отставке на общем собрании клубов РПЛ во вторник. Пишут, что новым главой РПЛ может стать экс-гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов.

3. Хавбек «Монако» Александр Головин пропустит 2-3 недели из-за травмы паха. Вместо него в сборную России вызван полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.

4. Спортсмены, привитые российскими вакцинами от коронавируса, будут допущены к участию в Олимпийских играх в Пекине.

5. КХЛ. ЦСКА обыграл «Куньлунь», «Авангард» пропустил 5 шайб от «Автомобилиста», «Трактор» победил «Йокерит».

6. Роспотребнадзор не вводил новых ограничений на массовые мероприятия. Решения за главами регионов. Ранее появилась информация, что массовые мероприятия остановлены из-за COVID-19 по всей России.

7. «Барселона» может принять решение по тренера Роналду Куману после игры с «Реалом» 24 октября, а пока он продолжит работу. Пишут, что каталонцам придется выплатить нидерландцу 12 млн евро до 30 июня при увольнении в одностороннем порядке, иначе клуб не сможет нанять нового тренера на сезон-22/23. Также стало известно, что президент клуба Жоан Лапорта через WhatsApp объяснил совету директоров «Барсы», почему поддерживает Кумана.

8. В автобиографической книге норвежских биатлонистов Йоханнеса и Тарьея Бо «Братская сила» бывший российский биатлонист Евгений Устюгов перепутан с двукратным чемпионом мира по лыжным гонкам Сергеем Устюговым.

9. Форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе перенес операцию на мениске и пропустит около 3 месяцев.

10. РЕН ТВ покажет третий бой между чемпионом WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом мира в тяжелом дивизионе Деонтеем Уайлдером в прямом эфире.

11. В финал юниорского Гран-при выйдут победители этапов и лучшие фигуристы среди занявших 2-е место или ниже. Также стало известно, что Россия не примет этап Гран-при среди юниоров в сезоне-2022/23.

12. Защитник «Наполи» Калиду Кулибали заявил, что его называли «сраной обезьяной» во время игры с «Фиорентиной».

13. Боец Bare Knuckle Джастин Торнтон умер после поражения нокаутом. Его нокаутировали в августе за 19 секунд.

14. Российский борец вольного стиля Загир Шахиев завоевал золото в весовой категории до 65 кг на чемпионате мира по спортивной борьбе в Осло, Магомед Курбанов – серебро в категории до 92 кг, у Радика Валиева – бронза в весе до 79 кг.

15. Тренеры Пеп Гвардиола и Карло Анчелотти попали в «досье Пандоры», связанное с офшорными схемами.

16. НХЛ. Выставочные матчи. 3 очка Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Колорадо», Проворов забил «Бостону» в овертайме.

17. НБА. Предсезонные матчи. «Торонто» разгромил «Филадельфию», «Майами» взял верх над «Атлантой» и другие результаты.

18. У «Манчестер Сити» самый дорогой состав в топ-5 лиг, «МЮ» – 2-й, «Барса» – 4-я, «ПСЖ» – 8-й по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

19. Кореец Пак Чжи Сун призвал фанатов «МЮ» не петь о собачатине: «Наша культура изменилась, молодым это мясо не нравится».

Цитаты дня.

Генменеджер сборной Канады: «Кросби будет нашим лидером на Олимпиаде. Он лучший игрок планеты уже более 10 лет»

Килиан Мбаппе: «Я просил «ПСЖ» отпустить меня летом. Хотел, чтобы клуб получил деньги для достойной замены»

Илья Жигулев: «Резко убирать лимит нельзя. У легионеров зарплата 2 млн евро, у наших – 200 000 рублей в месяц, будут сидеть и получать свои 200 тысяч»

Жуан Жезус о расизме: «В 2021 году кто-то из Средневековья кричит другому «сраная обезьяна». Они должны учить конституцию Италии»

«Марадона бил меня много раз, тащил за волосы по лестнице. Я не жаловалась, Фидель Кастро помог бы ему». Кубинка о жизни с Диего

«Тяжело видеть, когда оправдывают аборты, убийства и какие-то беспредельные ситуации». Федор Емельяненко о российском обществе

«Кокорин на поле напоминает кого угодно, только не футболиста». Экс-форвард «Фиорентины» Орландо об Александре

«Салах лучше Месси и Роналду на данный момент». Экс-форвард «Челси» Саттон о нападающих