«Локо» увольняет Николича, Прядкин уходит из РПЛ, Ахметов вместо Головина в сборной, Куман пока в «Барсе», новых мер от Роспотребнадзора не будет и другие новости утра

Теги утренний дайджест Футбол

1. Главный тренер «Локомотива» Марко Николич вскоре покинет свой пост. Председатель совета директоров «Локо» Александр Плутник сообщил специалисту об отставке. Компенсация за разрыв контракта составит 3 миллиона евро. Позже появилась информация, что «Локо» хочет снизить сумму компенсации, а тренер на это не согласен.

Кто может сменить Николича? Фигурируют фамилии Доменико Тедеско и Роберта Клауса из «Нюрнберга».

2. Сергей Прядкин готов уйти с поста президента РПЛ по собственному желанию. Ожидается, что он объявит об отставке на общем собрании клубов РПЛ во вторник. Пишут, что новым главой РПЛ может стать экс-гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов.

3. Хавбек «Монако» Александр Головин пропустит 2-3 недели из-за травмы паха. Вместо него в сборную России вызван полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.

4. Спортсмены, привитые российскими вакцинами от коронавируса, будут допущены к участию в Олимпийских играх в Пекине.

5. КХЛ. ЦСКА обыграл «Куньлунь», «Авангард» пропустил 5 шайб от «Автомобилиста», «Трактор» победил «Йокерит».

6. Роспотребнадзор не вводил новых ограничений на массовые мероприятия. Решения за главами регионов. Ранее появилась информация, что массовые мероприятия остановлены из-за COVID-19 по всей России.

7. «Барселона» может принять решение по тренера Роналду Куману после игры с «Реалом» 24 октября, а пока он продолжит работу. Пишут, что каталонцам придется выплатить нидерландцу 12 млн евро до 30 июня при увольнении в одностороннем порядке, иначе клуб не сможет нанять нового тренера на сезон-22/23. Также стало известно, что президент клуба Жоан Лапорта через WhatsApp объяснил совету директоров «Барсы», почему поддерживает Кумана.

8. В автобиографической книге норвежских биатлонистов Йоханнеса и Тарьея Бо «Братская сила» бывший российский биатлонист Евгений Устюгов перепутан с двукратным чемпионом мира по лыжным гонкам Сергеем Устюговым.

9. Форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе перенес операцию на мениске и пропустит около 3 месяцев.

10. РЕН ТВ покажет третий бой между чемпионом WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом мира в тяжелом дивизионе Деонтеем Уайлдером в прямом эфире.

11. В финал юниорского Гран-при выйдут победители этапов и лучшие фигуристы среди занявших 2-е место или ниже. Также стало известно, что Россия не примет этап Гран-при среди юниоров в сезоне-2022/23.

12. Защитник «Наполи» Калиду Кулибали заявил, что его называли «сраной обезьяной» во время игры с «Фиорентиной».

13. Боец Bare Knuckle Джастин Торнтон умер после поражения нокаутом. Его нокаутировали в августе за 19 секунд.

14. Российский борец вольного стиля Загир Шахиев завоевал золото в весовой категории до 65 кг на чемпионате мира по спортивной борьбе в Осло, Магомед Курбанов – серебро в категории до 92 кг, у Радика Валиева – бронза в весе до 79 кг.

15. Тренеры Пеп Гвардиола и Карло Анчелотти попали в «досье Пандоры», связанное с офшорными схемами.

16. НХЛ. Выставочные матчи. 3 очка Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Колорадо», Проворов забил «Бостону» в овертайме.

17. НБА. Предсезонные матчи. «Торонто» разгромил «Филадельфию», «Майами» взял верх над «Атлантой» и другие результаты

18. У «Манчестер Сити» самый дорогой состав в топ-5 лиг, «МЮ» – 2-й, «Барса» – 4-я, «ПСЖ» – 8-й по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

19. Кореец Пак Чжи Сун призвал фанатов «МЮ» не петь о собачатине: «Наша культура изменилась, молодым это мясо не нравится».

Цитаты дня.

Генменеджер сборной Канады: «Кросби будет нашим лидером на Олимпиаде. Он лучший игрок планеты уже более 10 лет»

Килиан Мбаппе: «Я просил «ПСЖ» отпустить меня летом. Хотел, чтобы клуб получил деньги для достойной замены»

Илья Жигулев: «Резко убирать лимит нельзя. У легионеров зарплата 2 млн евро, у наших – 200 000 рублей в месяц, будут сидеть и получать свои 200 тысяч»

Жуан Жезус о расизме: «В 2021 году кто-то из Средневековья кричит другому «сраная обезьяна». Они должны учить конституцию Италии»

«Марадона бил меня много раз, тащил за волосы по лестнице. Я не жаловалась, Фидель Кастро помог бы ему». Кубинка о жизни с Диего

«Тяжело видеть, когда оправдывают аборты, убийства и какие-то беспредельные ситуации». Федор Емельяненко о российском обществе

«Кокорин на поле напоминает кого угодно, только не футболиста». Экс-форвард «Фиорентины» Орландо об Александре

«Салах лучше Месси и Роналду на данный момент». Экс-форвард «Челси» Саттон о нападающих

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