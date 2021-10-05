Жамнов заявил, что Панарин будет в расширенном составе сборной на ОИ: «Политика вне спорта, это разные вещи»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов заявил, что форвард будет включен в расширенный состав национальной команды на Олимпиаду-2022, несмотря на свои политические взгляды.

– У нас задача до 15 октября назвать кандидатов. Список большой, расширенный будет.

– То есть, Панарина мы там увидим?

– Конечно. Увидите Панарина и многих других ребят. Я не думаю, что Тема откажется от Олимпиады. Слушайте, политика вне спорта, это разные вещи. Если человек хочет приехать защищать честь страны, почему нет? – сказал Жамнов.

В январе Панарин выразил поддержку оппозиционному политику Алексею Навальному, которого задержали в аэропорту после возвращения из Германии.