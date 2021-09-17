Фабио Капелло: «Доннарумма повел себя неблагодарно по отношению к «Милану»

Бывший главный тренер поделился мнением о том, какой прием ждет на вратаря на матче Лиги наций между Италией и Испанией.

«Джанлуиджи просил, чтобы его не освистывали? Надеюсь, его просьба будет удовлетворена, потому что этот игрок внес значительный вклад в успех сборной на .

Но я должен отметить – он повел себя неблагодарно по отношению к «Милану», перейдя в . Учитывая все то, что клуб сделал для него, для его семьи, стоило повести себя по-другому», – сказал Капелло.

Оскорбительный баннер в адрес Доннаруммы вывесили в Милане: «Кусок дерьма. Тебе никогда не будут рады здесь»