Фабио Капелло: «Доннарумма повел себя неблагодарно по отношению к «Милану»

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Бывший главный тренер «Милана» Фабио Капелло поделился мнением о том, какой прием ждет на «Сан-Сиро» вратаря Джанлуиджи Доннарумму на матче Лиги наций между Италией и Испанией.

«Джанлуиджи просил, чтобы его не освистывали? Надеюсь, его просьба будет удовлетворена, потому что этот игрок внес значительный вклад в успех сборной на Евро.

Но я должен отметить – он повел себя неблагодарно по отношению к «Милану», перейдя в «ПСЖ». Учитывая все то, что клуб сделал для него, для его семьи, стоило повести себя по-другому», – сказал Капелло.

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