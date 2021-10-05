Оскорбительный баннер в адрес Доннаруммы вывесили в Милане: «Кусок дерьма. Тебе никогда не будут рады здесь»

Сборная Италии сегодня в Милане сыграет с Испанией в полуфинальном матче Лиги наций.

Накануне в городе вывесили оскорбительный баннер, адресованный бывшему вратарю , который летом перешел в .

22-летний голкипер отказался продлевать контракт с «россонери» и покинул клуб на правах свободного агента.

«Доннарумма, ты кусок дерьма. Тебе больше никогда не будут рады в Милане», – написано на баннере.