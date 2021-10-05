Оскорбительный баннер в адрес Доннаруммы вывесили в Милане: «Кусок дерьма. Тебе никогда не будут рады здесь»

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Сборная Италии сегодня в Милане сыграет с Испанией в полуфинальном матче Лиги наций.

Накануне в городе вывесили оскорбительный баннер, адресованный бывшему вратарю «Милана» Джанлуиджи Доннарумме, который летом перешел в «ПСЖ».

22-летний голкипер отказался продлевать контракт с «россонери» и покинул клуб на правах свободного агента.

«Доннарумма, ты кусок дерьма. Тебе больше никогда не будут рады в Милане», – написано на баннере.

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