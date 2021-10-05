Оскорбительный баннер в адрес Доннаруммы вывесили в Милане: «Кусок дерьма. Тебе никогда не будут рады здесь»

Сборная Италии сегодня в Милане сыграет с Испанией в полуфинальном матче Лиги наций.
Накануне в городе вывесили оскорбительный баннер, адресованный бывшему вратарю «Милана» Джанлуиджи Доннарумме, который летом перешел в «ПСЖ».
22-летний голкипер отказался продлевать контракт с «россонери» и покинул клуб на правах свободного агента.
«Доннарумма, ты кусок дерьма. Тебе больше никогда не будут рады в Милане», – написано на баннере.
Mentre #Donnarumma in un’intervista si augura di non ricevere fischi, la #CurvaSudMilano risponde con questo striscione. pic.twitter.com/GJ6PnTnsc5— Pietro Balzano Prota (@PBPcalcio) October 5, 2021