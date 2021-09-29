Жоан Лапорта: «Куман останется тренером «Барсы», независимо от результата матча с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» сохранит свой пост вне зависимости от результата сегодняшнего матча Ла Лиги с , сообщил президент каталонцев .

«Независимо от результата, Куман останется тренером.

Это отсылка к барселонизму, это куле. Необходимо придать уверенности. Травмированные футболисты восстановятся.

Кроме того, Куман решил стать тренером «Барсы» в момент наибольших институциональных и спортивных трудностей.

У нас добрые и искренние отношения. Роналд – хороший человек, и он думает то же самое обо мне. Мы все пытаемся улучшить, перевернуть ситуацию в пользу «Барселоны», – заявил Лапорта.

Увольнение Кумана тормозят 13 млн евро неустойки. А еще ведь «Барсе» платить и за нового тренера