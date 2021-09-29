Куман об увольнении: «Мне ничего не говорили. Но у меня есть глаза и уши. Мне надоело защищаться»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал слухи о своем возможном увольнении.

«Никто мне ничего об этом не говорил. Это правда, что президент Лапорта был здесь сегодня утром, но я не виделся с ним, он готовился к матчу.

Он мне ничего не сказал, но у меня есть уши, у меня есть глаза, и я знаю, что многое просачивается наружу.

Мне надоело защищаться. Любой может проанализировать ситуацию в клубе и команде», – заявил тренер.

Увольнение Кумана тормозят 13 млн евро неустойки. А еще ведь «Барсе» платить и за нового тренера