Куман об увольнении: «Мне ничего не говорили. Но у меня есть глаза и уши. Мне надоело защищаться»

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал слухи о своем возможном увольнении.

«Никто мне ничего об этом не говорил. Это правда, что президент Лапорта был здесь сегодня утром, но я не виделся с ним, он готовился к матчу.

Он мне ничего не сказал, но у меня есть уши, у меня есть глаза, и я знаю, что многое просачивается наружу.

Мне надоело защищаться. Любой может проанализировать ситуацию в клубе и команде», – заявил тренер.

Увольнение Кумана тормозят 13 млн евро неустойки. А еще ведь «Барсе» платить и за нового тренера

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