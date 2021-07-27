Федор Смолов: «Галицкий называл меня московским мальчиком, на выходные я постоянно летал в столицу»

Нападающий вспомнил о своем первом приезде в Москву.

– Когда в самом начале карьеры вы оказались в Москве, какие у вас были впечатления от города?

– Переехал сюда в 15 лет. Я был предоставлен сам себе, жил без родителей. Москва тогда была другая. Но я понимал, что это мегаполис, тут очень много возможностей. Люди делятся на два типа: кому-то очень тяжело здесь находиться, кому-то очень комфортно. Я из второй категории. Мне сразу понравилось в столице. В дальнейшем точно планирую жить в Москве. И по энергетике, и по атмосфере меня здесь все устраивает. Город развивается, открываются новые дома культуры, выставочные центры, музеи, театры. Поэтому я люблю Москву.

– Какие у вас любимые места в городе?

– Мне нравится панорамная площадка возле МГУ, часто гуляю там и в скверах вокруг Университета. Еще люблю пруд у Новодевичьего монастыря, Пречистенскую и Фрунзенскую набережные, да вообще все пространство от Большого Каменного моста до Лужников, включая парк Горького.

– Выступая за другие команды, вы несколько лет провели вдали от Москвы. У вас всегда было желание вернуться в столицу?

– Скажу честно, да. Когда играл в немосковских клубах, основная база у меня все равно была здесь. На все выходные, которые мне предоставлялись, если это было больше одного дня, я всегда с удовольствием летел в Москву, ведь очень скучал, меня постоянно тянуло сюда. Президент даже называл меня московским мальчиком, – сказал Смолов, улыбаясь.