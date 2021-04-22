Цорн предлагал «Краснодару» подписать Миранчука, Баринова, Смолова и Мурило («Чемпионат»)

Стало известно, что «Локомотив» предлагал «Краснодару» подписать некоторых своих футболистов.
Технический директор московского клуба Томас Цорн предлагал «быкам» подписать Мурило, Дмитрия Баринова, Федора Смолова и Антона Миранчука, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
«Цорн предложил этих игроков руководству «Краснодара» несколько дней назад. Конкретных решений принято не было», – сказал один из источников.
Цорн предлагал Крыховяка, Миранчука, Смолова, Баринова, Пабло и Живоглядова клубам РПЛ (Нобель Арустамян)