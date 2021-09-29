Семак о Барриосе в обороне: «У нас сейчас нет двух основных защитников. Вильмар добавляет надежности»

Главный тренер «Зенита» высказался после победы над «Мальме» (4:0) в матче группового этапа чемпионов, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Стояла задача забить как можно больше?

– Нет, конечно. Главное – победа.

– Третий гол забили дальним ударом. Это достаточно редкий случай в нынешнем «Зените». Этот опыт будет использован в ?

– Забивать с дальних дистанций не так просто. Тяжесть ударов из-за штрафной с 25 метров по xG минимальна, но у нас есть игроки, которые могут пробить. Ракицкий, Дуглас, Малком сегодня нанесли много ударов. Получилось забить один, но мы не зацикливаемся на этом.

Если есть возможность для удара, нужно бить. Если есть возможность улучшить ситуацию, нужно выбирать оптимальное развитие атаки.

– Почему решили смещать Дугласа в середину при начале атак? Насколько это решение сыграло?

– Прекрасное решение. Мы выдвинули выше Кузяева, Дугласа сдвинули немножко в центр.

– Понятно, что качество игры в обороне против «Челси» всех устроило, но сегодня ожидалась другая игра. В чем идея использования Барриоса в обороне в матчах, когда «Зенит» много владеет мячом?

– У нас сейчас нет двух основных защитников, которые играли в четверке. Естественно, такая позиция Барриоса добавляет надежности при быстрых атаках соперника, против команд, играющих в пять защитников.

При низком блоке всегда сложно накрывать крайних защитников. «Мальме» много играет флангами. Ларссон и Бергет – качественные игроки, которые сильны индивидуально, качество передач у обоих потрясающее.

Бергет за два неполных сезона набрал больше 20 очков по системе «гол+пас». Понятно, что он не всегда играет латераля, но это очень приличные цифры для флангового игрока, – сказал Семак.

4:0 – самая крупная победа «Зенита» в ЛЧ. Убрали «Мальме» быстрыми атаками