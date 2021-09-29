Сергей Семак: «1-й тайм мог закончиться с другим результатом. Игра стала спокойнее после 2-го мяча и удаления»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу над «Мальме» (4:0) во матче группового этапа , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Хорошо начали. Наверное, минуты с 15-20-й игра выровнялась. Второй тайм тоже начали хорошо. После удаления играть стало существенно легче. В следующей игре и в ответной игре против «Мальме» будет намного сложнее. Сегодня удалась игра и по результату, и по игре.

– Самая легкая игра «Зенита» в этом сезоне?

– Конечно, нет. Первый тайм мог закончиться с другим результатом, моменты были у обеих команд. После второго мяча и удаления игра стала гораздо более спокойной.

– Сегодня появилась информация, что Барриос якобы недоволен тем, что играет в обороне. Как он отреагировал, когда вы ему сказали о новой позиции?

– Барриос прекрасно отреагировал. Разговоры из серии «якобы» комментировать не хочется. Это позиция, на которой он играет хорошо, готов играть, никаких проблем нет. Я с ним лично два раза разговаривал: перед «Челси» и сейчас, – сказал Семак.

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