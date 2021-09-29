Тренер «Мальме» о 0:4 с «Зенитом»: «Мы потратили на трансферы 1 млн, есть разница в бюджетах. Это бросается в глаза»

Главный тренер «Мальме» дал комментарий после разгромного поражения от (0:4) в матче группового этапа Лиги чемпионов, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Я всегда разочарован, когда мы проигрываем. Мог быть хороший результат, но мы играли против команды с совершенно другим бюджетом. Это тяжело, особенно, когда играешь в меньшинстве.

В первом тайме мы играли здорово, перегружали края, создавали моменты. Нужно было быть более эффективными в их реализации. Когда получаете второй мяч против таких игроков, становится очень тяжело. Последние голы были необязательными, но парни сражались.

– Что произошло в первые минуты?

– На таком уровне решения нужно принимать быстро, мы играли против очень хорошей команды. После гола мы играли здорово. Мы играли против «Ювентуса», были 25 хороших минут, сегодня даже больше.

Эти матчи – бонус. Конечно, хотелось бы кого-то разочаровать из соперников, но мы здесь, чтобы учиться. Мы противостоим очень хорошим командам с совершенно другим бюджетом.

– Вы несколько раз сказали про бюджеты. Разница в них – одна из основных причин поражения?

– Если бы вы до игры сказали о ходе матча, я сказал бы, что мы все равно проиграем. Вы видели, что у нас были моменты. У «Зенита» отличные игроки, разница в бюджетах правда есть.

Не все упирается в деньги, но мы потратили на трансферы один миллион. Это бросается в глаза.

– Какие цели у после двух поражений?

– Проход в группу – большое достижение. Это бонус, мы должны развивать свое видение игры, клуб должен понимать, куда надо расти. Это не Лига Европы и даже не Лига чемпионов десятилетней давности. Этот турнир становится все лучше и лучше, - сказал Томассон.