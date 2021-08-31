Кокорин получает 1,8 млн евро в год в «Фиорентине». Только у Кальехона и Миленковича зарплата выше

Стало известно, какую сумму тратит на выплаты зарплат футболистам.

Теперь итальянский клуб тратит на зарплаты 60,6 миллиона евро в год. Это самый высокий показатель в «Фиорентине» за последние 10 лет.

Российский нападающий получает 1,8 млн евро в год. Такая же зарплата у Николаса Гонсалеса, и Софьяна Амрабата.

Больше Кокорина в «Фиорентине» получают только Никола Миленкович (2,5 млн евро в год) и (2,2 млн).

Отметим, что лучший бомбардир «Фиорентины» , забивший 4 гола в 6 матчах Серии А, зарабатывает 1 миллион евро в год.

В этом сезоне Кокорин выходил в 2 матчах «Фиорентины» в Серии А, проведя в сумме 17 минут на поле, и не отметился результативными действиями. Его статистику можно найти здесь.