Кокорин получает 1,8 млн евро в год в «Фиорентине». Только у Кальехона и Миленковича зарплата выше

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Стало известно, какую сумму «Фиорентина» тратит на выплаты зарплат футболистам. 

Теперь итальянский клуб тратит на зарплаты 60,6 миллиона евро в год. Это самый высокий показатель в «Фиорентине» за последние 10 лет.

Российский нападающий Александр Кокорин получает 1,8 млн евро в год. Такая же зарплата у Николаса Гонсалеса, Лукаса Торрейры и Софьяна Амрабата.

Больше Кокорина в «Фиорентине» получают только Никола Миленкович (2,5 млн евро в год) и Хосе Кальехон (2,2 млн).

Отметим, что лучший бомбардир «Фиорентины» Душан Влахович, забивший 4 гола в 6 матчах Серии А, зарабатывает 1 миллион евро в год.

В этом сезоне Кокорин выходил в 2 матчах «Фиорентины» в Серии А, проведя в сумме 17 минут на поле, и не отметился результативными действиями. Его статистику можно найти здесь

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