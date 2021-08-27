«Фиорентина» не получала предложений по Кокорину. В клубе его видят сменщиком Влаховича

В Италии закрылось трансферное окно.

Нападающий «Фиорентины» остался в команде, за которую будет выступать минимум до зимы.

По данным Fiorentinanews.com, «фиалки» не получали предложений о трансфере российского форварда.

Firenze Viola со ссылкой на Corriere Fiorentino уточняет, что не настаивала на уходе 30-летнего игрока, однако была готова рассмотреть предложения.

В итоге Кокорин никуда не ушел. В клубе его видят сменщиком основного центрфорварда .

На старте сезона Кокорин не сыграл ни минуты за «Фиорентину» в трех матчах.