«Фиорентина» не получала предложений по Кокорину. В клубе его видят сменщиком Влаховича

В Италии закрылось трансферное окно.
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин остался в команде, за которую будет выступать минимум до зимы.
По данным Fiorentinanews.com, «фиалки» не получали предложений о трансфере российского форварда.
Firenze Viola со ссылкой на Corriere Fiorentino уточняет, что «Фиорентина» не настаивала на уходе 30-летнего игрока, однако была готова рассмотреть предложения.
В итоге Кокорин никуда не ушел. В клубе его видят сменщиком основного центрфорварда Душана Влаховича.
На старте сезона Кокорин не сыграл ни минуты за «Фиорентину» в трех матчах.