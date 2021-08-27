«Фиорентина» не получала предложений по Кокорину. В клубе его видят сменщиком Влаховича

Теги Фиорентина серия А Италия Александр Кокорин Душан Влахович Футбол

В Италии закрылось трансферное окно.

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин остался в команде, за которую будет выступать минимум до зимы.

По данным Fiorentinanews.com, «фиалки» не получали предложений о трансфере российского форварда.

Firenze Viola со ссылкой на Corriere Fiorentino уточняет, что «Фиорентина» не настаивала на уходе 30-летнего игрока, однако была готова рассмотреть предложения.

В итоге Кокорин никуда не ушел. В клубе его видят сменщиком основного центрфорварда Душана Влаховича.

На старте сезона Кокорин не сыграл ни минуты за «Фиорентину» в трех матчах.

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