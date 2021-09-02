Кокорин впервые сыграл за «Фиорентину» в сезоне: 18 минут, желтая карточка, 7 касаний, 5 пасов, 2 потери, 2 фола и 2 выигранных верховых единоборства

Теги Фиорентина серия А Италия Дженоа Александр Кокорин Душан Влахович Футбол

Нападающий Александр Кокорин провел первую игру за «Фиорентину» в текущем сезоне Серии А.

Россиянин появился на поле во втором тайме матча против «Дженоа» (2:1).

На 81-й минуте он заменил Душана Влаховича. Спустя четыре минуты Кокорин получил желтую карточку.

С учетом добавленного времени Александр провел на поле 18 минут. За это время он 7 раз коснулся мяча, 2 раза потерял его, отдал 5 передач (точность – 60%), совершил 2 фола и выиграл 2 верховых единоборства.

Форвард ранее не сыграл ни одной минуты стартовых четырех играх клуба из Флоренции в чемпионате и Кубке Италии.

Всего Александр после перехода из «Спартака» провел за «Фиорентину» 5 матчей, сыграв в общей сложности 103 минуты.

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