Геннадий Орлов: «На месте «Спартака» я позвал бы Дзюбу, чтобы он закончил карьеру там, где начинал»

Телекомментатор Геннадий Орлов высказался о форварде .

– У меня нет никаких отношений с Дзюбой, я с ним не общаюсь. Когда он играет хорошо, я говорю, что он хорош. Когда останавливается и не тренируется, я обозначаю эту проблему.

Сейчас Дзюба набирает форму, и, конечно, он очень полезен в «Зените». Равных ему по технике и взаимодействию с бразильцами нет.

Ребят, у него футбольный интеллект. Он воспитан Халком. Поэтому он легко играет с Малкомом, Клаудиньо, Венделом.

Сейчас «Зенит» нас будет радовать. Это будет футбольное шоу.

– Но Дзюба ведь воспитан не только Халком, но и школой московского «Спартака»?

– Да, школа у Дзюбы – она спартаковская. Поэтому я бы на месте позвал бы его, чтобы он закончил карьеру там, где начинал, – сказал Орлов в эфире телеканала «Матч Премьер».

В этом сезоне Дзюба забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 6 матчах . Статистику 33-летнего форварда можно изучить здесь.