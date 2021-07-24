Орлов о Дзюбе: «Выглядит очень плохо, возможно, сядет на скамейку. Семак хочет скоростной футбол»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о состоянии форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
– Когда Дзюба наберет форму?
– Сейчас он выглядит очень плохо. В матче с «Краснодаром» пользы от него не было. И бежит он не так... Пока это проблема для Семака, который хочет играть в скоростной футбол.
– Что делать?
– Если ситуация не поменяется, возможно, Артем сядет на скамейку, – отметил Орлов.
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