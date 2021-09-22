Президент «Ростова»: «Семин – тренер с большой буквы. Но это футбол, жизнь. К сожалению, так бывает»

Президент высказался об уходе с поста главного тренера команды.

«Благодарю Юрия Павловича за время, проведенное в «Ростове», за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду.

Юрий Павлович – замечательный, порядочный человек и тренер с большой буквы, настоящий профессионал. Но это футбол, к сожалению, так бывает. Это жизнь.

У нас с Юрием Павловичем останутся теплые и хорошие отношения. Желаю Юрию Павловичу крепкого здоровья и удачи», – сказал Арутюнянц.

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