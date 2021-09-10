Геннадий Орлов: «Уважаем мнение Путина, но Карпин прав – я тоже против лимита. Не надо, чтобы Кремль влезал в футбол, как и в остальные виды спорта»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Владимир Путин Валерий Карпин Геннадий Орлов лимит на легионеров Чемпионат.com Футбол

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против отмены лимита на легионеров.

«Я, как и Карпин, выступаю против лимита на легионеров. Но у мастера спорта по дзюдо Владимира Путина свой взгляд. У мастера спорта по боксу Николая Валуева свой взгляд. У футболистов свой взгляд.

Все тренеры говорят, что это мешает конкуренции и развитию нашего футбола. ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА под руководством Газзаева – не было лимита. «Зенит» выигрывал – тоже еще не было лимита. Была конкуренция. Были иностранцы, но были и свои.

Если тренеры говорят, их надо слушать. Не надо, чтобы Кремль влезал в футбол, как и в остальные виды спорта. Все чиновники: «Как министр сказал, так и надо». Слышал министра спорта, а также вице-премьера, что надо обратить внимание.

Мы с уважением относимся к мнению Путина, но Карпин прав. Он что, после выступления Путина должен был сказать, что теперь против лимита?» – заявил Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

«Еще 20 лет не сыграем на Олимпиаде, если одни иностранцы будут». Путин – против отмены лимита на легионеров

Карпин – ненавистник лимита. Не согласен с Путиным, а раньше называл правило бредом, злом и блатом

Пугают, что отмена лимита убьет академии. Но это вообще не так

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