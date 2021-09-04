Пьянич о Роналду и Месси: «Поиграть с инопланетянами – это как завоевать трофей»

Полузащитник «Бешикташа» Миралем Пьянич, сравнил форвардов Криштиану Роналду и Лионеля Месси, с которыми играл в «Ювентусе» и «Барселоне» соответственно.

«Мне очень повезло: я играл с двумя инопланетянами – это по ценности сравнимо с завоеванием трофея.

Они разные, но в то же время похожие. Они живут ради того, чтобы соревноваться и побеждать, даже на тренировках.

Криштиану волнует каждая мелочь. Но не подумайте, что Месси работает не очень усердно. Однако у Лео есть уникальный дар – все дается ему максимально легко», – сказал Пьянич.