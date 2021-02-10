Златан о Месси и Роналду: «Я не хуже их по игровым качествам, но не выигрывал Лигу чемпионов»

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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович сравнил себя с Лионелем Месси («ПСЖ») и Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).

«Если говорить об игровых качествах, то я не хуже их. Если же брать трофеи, то да – я не выигрывал Лигу чемпионов.

Но я не знаю, как вы определяете [лучшего]. Я на этом не зациклен. Когда команда играет хорошо, то и отдельно взятый футболист выделяется. Один игрок не может быть хорошим, если команда таковой не является.

Не хватает ли мне «Золотого мяча»? Нет, это «Золотому мячу» не хватает меня! В глубине души я считаю себя лучшим в мире. Но не считаю уместным сравнивать игроков друг с другом.

Каждый играл в своем поколении, с разными партнерами… Тяжело сравнивать. Думаю, у каждого своя история, и он должен с этим смириться», – сказал Ибрагимович в интервью France Football.

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