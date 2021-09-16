«ПСЖ» может пригласить Зидана, если Почеттино уйдет (El Chiringuito TV)

«ПСЖ» рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера команды.

Как утверждает El Chiringuito TV, кандидатура француза – резервный план «ПСЖ» на случай увольнения , который работает с командой с января 2021 года.

Напомним, Зидан решил покинуть «Реал» в мае 2021 года. С тех пор он находится без клуба.

Отметим, что Зинедин родился и вырос в Марселе. Дерби между «ПСЖ» и «Марселем» – одно из важнейших во Франции. Его называют «Ле Классико».

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