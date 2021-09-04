Черчесов о «Спартаке»: «Ни с кем я не встречался. Мне теперь не ходить на футбол, что ли?»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о слухах про .

– Когда речь заходит про «Спартак» и спрашиваешь про Черчесова, комментарий болельщика будет: он наверняка хочет прийти в «Спартак», или, может быть, «Спартак» хочет его получить. Сегодня даже пресс-службе «Спартака» пришлось объясняться, что пока никаких переговоров с Черчесовым нет, есть тренер , которому доверяют. Но все равно, даже с учетом этого бэкграунда, как вам «Спартак» сегодня?

– Ну я об этом не знаю. Другое дело, что пару недель назад. когда я был в Австрии, об этом тоже писали, что я встречался с кем-то. Ни с кем я не встречался. И я очень не люблю, когда мое имя фигурирует где-то, где меня нет. Никаких попыток и действий не предпринимается.

Я хожу на футбол, сейчас пошел на «Спартак», потом на «Локомотив», мне теперь не ходить на футбол, что ли? Другое дело, что это будоражит общественность, «Спартак» в частности. Не хотелось создавать какие-то проблемы своему родному клубу.

Всему свое время. Есть тренер, есть работа. Кстати, через пару недель скажу, с кем я общался, почему общался, сложилось или не сложилось. С кем я общаюсь – про тех никто никогда не узнает, – заявил Черчесов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В конце августа появилась информация, что Черчесов провел со «Спартаком» предварительные переговоры, но московский клуб опроверг это сообщение.

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