Вице-президент «Барсы» по экономике: «Реал» действительно может подписать Мбаппе и Холанда. Снимаю шляпу перед Пересом»

Вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам Эдуард Ромеу высоко оценил деятельность на посту президента «Реала».

«Они действительно могут подписать Мбаппе и Холанда. «Реал» – большой и очень сильный клуб. Если бы мы проявили должную осмотрительность в предыдущие годы, то могли бы оказаться в такой же ситуации.

Когда смотришь на то, как Флорентино Перес управляет клубом, перед ним хочется снять шляпу. Никто не справился бы лучше мистера Переса в экономических вопросах, а также в вопросах бизнеса.

Я очень восхищаюсь тем, как он ведет дела. Когда мы встречались лично, то он вел себя крайне любезно. Я могу только похвалить его», – сказал Ромеу в интервью El Partidazo de COPE.

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