«Реал» хочет подписать Холанда, Мбаппе и Погба следующим летом

«Реал» планирует серьезно усилиться летом следующего года.

По данным Marca, испанский клуб намерен подписать форварда и полузащитника Поль Погба. Оба футболиста станут свободными агентами летом 2022 года, если не договорятся с нынешними клубами о новых контрактах.

Кроме того, хочет купить нападающего дортмундской Эрлинга Холанда.

Норвежца воодушевляет перспектива игры за мадридский клуб. «Реал» ожидает, что проблем в переговорах не возникнет, так как клуб подерживает хорошие отношения с «Дортмундом».