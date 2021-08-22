«Реал» хочет подписать Холанда, Мбаппе и Погба следующим летом

«Реал» планирует серьезно усилиться летом следующего года.
По данным Marca, испанский клуб намерен подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. Оба футболиста станут свободными агентами летом 2022 года, если не договорятся с нынешними клубами о новых контрактах.
Кроме того, «Реал» хочет купить нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Норвежца воодушевляет перспектива игры за мадридский клуб. «Реал» ожидает, что проблем в переговорах не возникнет, так как клуб подерживает хорошие отношения с «Дортмундом».