«Реал» хочет подписать Холанда, Мбаппе и Погба следующим летом

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«Реал» планирует серьезно усилиться летом следующего года.

По данным Marca, испанский клуб намерен подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. Оба футболиста станут свободными агентами летом 2022 года, если не договорятся с нынешними клубами о новых контрактах.

Кроме того, «Реал» хочет купить нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Норвежца воодушевляет перспектива игры за мадридский клуб. «Реал» ожидает, что проблем в переговорах не возникнет, так как клуб подерживает хорошие отношения с «Дортмундом».

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