Хавьер Тебас: «У «Реала» есть деньги, чтобы подписать и Мбаппе, и Холанда. Клуб продал на 200 млн евро»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Хавьер Тебас Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «Реал» способен приобрести форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Мадрид» продал игроков на 200 миллионов евро. У них есть деньги, чтобы подписать и Мбаппе, и Холанда.

«Реал» не понес значительных потерь и, более того, смог выгодно продать футболистов», – сказал Тебас.

Напомним, что минувшим летом «Реал» продал защитника Рафаэля Варана в «Манчестер Юнайтед» и хавбека Мартина Эдегора в «Арсенал». Защитник Серхио Рамос покинул клуб на правах свободного агента и присоединился к «ПСЖ».

В аренду из «Реала» ушли Альваро Одриосола («Фиорентина»), Такефуса Кубо («Мальорка») и Браим Диас («Милан»).

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