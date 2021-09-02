Хавьер Тебас: «У «Реала» есть деньги, чтобы подписать и Мбаппе, и Холанда. Клуб продал на 200 млн евро»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «Реал» способен приобрести форварда «ПСЖ» и нападающего дортмундской .

«Мадрид» продал игроков на 200 миллионов евро. У них есть деньги, чтобы подписать и Мбаппе, и Холанда.

«Реал» не понес значительных потерь и, более того, смог выгодно продать футболистов», – сказал Тебас.

Напомним, что минувшим летом «Реал» продал защитника Рафаэля Варана в «Манчестер Юнайтед» и хавбека Мартина Эдегора в «Арсенал». Защитник Серхио Рамос покинул клуб на правах свободного агента и присоединился к .

В аренду из ушли Альваро Одриосола («Фиорентина»), Такефуса Кубо («Мальорка») и Браим Диас («Милан»).