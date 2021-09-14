Лапорта после 0:3 от «Баварии»: «Мы ожидали, что окажемся в такой ситуации. Нам нужны доверие и время»

Президент «Барселоны» обратился к болельщикам после того, как команда с разгромным счетом проиграла «Баварии» (0:3) на «Камп Ноу» в матче группового этапа .

«Привет, я расстроен и разочарован так же сильно, как и вы. Мы ожидали, что окажемся в такой ситуации.

Я прошу вас проявить терпение. Надеюсь, вы продолжите поддерживать нашу команду. Я прошу вас верить в нас, в людей, которые управляют клубом.

Нам нужны ваше доверие и время. Не сомневайтесь в том, что мы найдем решение в сложившейся ситуации.

Спасибо вам большое. Visca el Barça!» – сказал Лапорта.

Тотальный провал Кумана против «Баварии». Игра с мячом, без мяча, замены – «Барса» была хуже во всем