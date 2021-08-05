Гендиректор «Спартака» о Попове: «Он фактически сбежал. Его высказывания ударили по клубу»

Генеральный директор озвучил позицию по уходу из клуба спортивного директора .

– Вы говорили, что эта летняя трансферная кампания была сложной. В чем именно?

– В том, что она проводилась без спортивного директора, прямой обязанностью которого было подготовить эту кампанию. Та подготовка, которую осуществил спортивный блок, по сути, была завалена. Хотя у бывшего спортивного директора было на это полгода.

У меня еще на изначальном этапе было много вопросов, и, к сожалению, на эти вопросы я ответа не получил – так же, как и акционер. Сборы начались, а игроков не было.

Дальше вы знаете – спортивный директор фактически сбежал. Именно поэтому считаю трансферную кампанию сложной, ведь в нормальной системе координат генеральный директор напрямую трансферами не занимается.

Тем не менее мне пришлось включиться в эту работу – я уже говорил, что некоторых игроков мы переподписали, кого-то сохранили, хотя был риск потерять, кого-то устроили по арендам.

– Его телеграм-канал как ответ Зареме Салиховой – насколько это было правильно? Все-таки дискредитация клуба.

– Публичные высказывания такого рода, конечно же, ударили по клубу. Но в данной ситуации нам нужно разбираться внутри себя вместе с командой. Результат главнее всего, – сказал Мележиков.

«Это не мужской поступок. В «Спартаке» место сильным, а не слабым». Только почитайте, что говорит гендиректор клуба