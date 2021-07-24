Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о ситуации в клубе.
– Вы намерены сейчас позвонить Попову?
– Сейчас – нет. Завтра мы увидимся, он придет – все расскажет.
– Допускаете, что он сделал свое заявление на эмоциях и завтра может передумать?
– Думаю, вряд ли. Если ты сказал «А» – забирать это назад неправильно, это к теме о мужских поступках.
– Он говорит, что хочет создать телеграм-канал, в котором расскажет всю правду.
– Не думаю, что это будет хорошо клубу. Если он заботится о клубе, этого делать не надо.
– А поступки Заремы и ее высказывания – это забота о клубе?
– А каждый из телеграм-каналов, которые вы ведете, всегда пишет положительно о «Спартаке»?
– Мы таких целей не ставим.
– Понимаю, но каждый пишет то, что считает нужным. Одно дело – писать то, что считаете нужным, другое – сбрасывать что-то ради непонятной цели. Надеюсь, все эти противостояния закончатся. Нужно сплачиваться вокруг команды и тренерского штаба, нужно достигать результаты.
– После ухода Фетисова и Попова, Зарема может вернуться в клуб?
– Это вопрос не ко мне.
– Вы бы этого хотели?
– Говорю – это вопрос не ко мне. Я готов работать с теми, с кем определит акционер.
– Вы испытываете давление?
– Абсолютно нет. Мы проделали большую работу – в офисе, внутри клуба, надеюсь еще сделаем большую работу вместе с командой. Думаю, мы должны быть объединены и работать на одну понятную нам цель – победу.
– Два ушедших руководителя – это проблема клуба?
– Не знаю. На мой взгляд, где-то нужно терпеть и переступать через себя и концентрироваться на работе, а не на домыслах. Не получается – не ищите виноватых. Вот и все, – сказал Мележиков.
Напомним, спортивный директор Дмитрий Попов заявил об уходе из «Спартака» в среду.