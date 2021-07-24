Генеральный директор высказался о ситуации в клубе.

– Вы намерены сейчас позвонить Попову?

– Сейчас – нет. Завтра мы увидимся, он придет – все расскажет.

– Допускаете, что он сделал свое заявление на эмоциях и завтра может передумать?

– Думаю, вряд ли. Если ты сказал «А» – забирать это назад неправильно, это к теме о мужских поступках.

– Он говорит, что хочет создать телеграм-канал, в котором расскажет всю правду.

– Не думаю, что это будет хорошо клубу. Если он заботится о клубе, этого делать не надо.

– А поступки Заремы и ее высказывания – это забота о клубе?

– А каждый из телеграм-каналов, которые вы ведете, всегда пишет положительно о «Спартаке»?

– Мы таких целей не ставим.

– Понимаю, но каждый пишет то, что считает нужным. Одно дело – писать то, что считаете нужным, другое – сбрасывать что-то ради непонятной цели. Надеюсь, все эти противостояния закончатся. Нужно сплачиваться вокруг команды и тренерского штаба, нужно достигать результаты.

– После ухода Фетисова и Попова, Зарема может вернуться в клуб?

– Это вопрос не ко мне.

– Вы бы этого хотели?

– Говорю – это вопрос не ко мне. Я готов работать с теми, с кем определит акционер.

– Вы испытываете давление?

– Абсолютно нет. Мы проделали большую работу – в офисе, внутри клуба, надеюсь еще сделаем большую работу вместе с командой. Думаю, мы должны быть объединены и работать на одну понятную нам цель – победу.

– Два ушедших руководителя – это проблема клуба?

– Не знаю. На мой взгляд, где-то нужно терпеть и переступать через себя и концентрироваться на работе, а не на домыслах. Не получается – не ищите виноватых. Вот и все, – сказал Мележиков.

Напомним, спортивный директор Дмитрий Попов заявил об уходе из «Спартака» в среду.