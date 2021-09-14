Витория о дерби с ЦСКА: «Спартаку» надо реабилитироваться»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после поражения от «Легии» (0:1) в высказался о важности подготовки к дерби с ЦСКА в 8-м туре .

«Мы готовили команду к графику с двумя играми в неделю. В прошлом сезоне график был не таким плотным. Если мы хотим показать наш класс, должны быть к этому готовы.

Стоит говорить не о физике, а об общей выносливости. Нам необходимо за несколько дней подготовиться к важной игре. Нужно еще и провести мобилизацию в головах, что мы играем 2 матча в неделю.

В понедельник игра, надо прийти в себя и реабилитироваться», – заявил португалец.

Матч ЦСКА – «Спартак» пройдет 20 сентября, начало – в 19:30 по московскому времени.

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