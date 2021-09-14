Руй Витория: «Понимаю чувства фанатов. «Спартак» не забил, хотя нанес 23 удара. Тяжело смириться с этим»

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Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о реакции болельщиков команды на поражение от «Легии» (0:1) на групповом этапе Лиги Европы.

– Вас удивило, что 4 дня назад вы здесь слышали слова поддержки, болельщики скандировали ваше имя, а сегодня после игры команда и вы уходили в подтрибунное помещение под серьезный шквал обструкции?

– Конечно, я понимаю чувства болельщиков. Такова жизнь, иногда бывают хорошие моменты, порой – плохие.

Но мне очень трудно принять этот результат. Мы многое сделали очень хорошо. Мы не забили, хотя у нас было 23 удара, часть из них – из пределов штрафной. Тяжело с этим смириться. Но я понимаю, что чувствуют фанаты, и ценю их поддержку по ходу игры.

Разумеется, мы хотели набрать три очка в том числе и для них, – сказал Витория в эфире телеканала «Матч Премьер».

Фанаты «Спартака» скандировали «######, позорище» и «Мы – «Спартак», а вы – говно» игрокам после поражения от «Легии»

Федун мечтал смыть позор и даже перекрестился на удачу. Что было дальше?

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