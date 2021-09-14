Фанаты «Спартака» оскорбительным баннером ответили на перфоманс «Легии» в Москве

Фанаты «Спартака» оскорбительным баннером встретили приезд «Легии» в Москву на матч .

Польский клуб в преддверии игры закупил несколько рекламных билбордов на зданиях Москвы.

В ответ на это фанаты красно-белых недалеко от одного из зданий с перфомансом «Легии» вывесили баннер с оскорблением в адрес команды из Варшавы.

Матч – состоится сегодня, 15 сентября. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры, начало – в 17:30 по московскому времени.

Фото: телеграм-канал OFNEWS / Новости Околофутбола

«Легия» вывесила рекламные баннеры с анонсом матча со «Спартаком» – на нескольких зданиях Москвы