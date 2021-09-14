«Легия» платит более 2,5 млн рублей за баннеры на зданиях Москвы перед игрой со «Спартаком»

Стало известно, какую сумму потратила на аренду двух баннеров на зданиях в Москве.

По данным «РБ-Бизнес», размещение ролика на экране торгового центра «Хорошо» обходится «Легии» примерно в 1,15 млн рублей, за рекламу на билборде на Варшавском шоссе клуб платит около 1,4 млн рублей.

Таким образом, на аренду этих двух площадок польский клуб потратил более 2,5 млн рублей.

Матч «Спартак» – «Легия» состоится сегодня, 15 сентября. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры, начало – в 17:30 по московскому времени.

Почему «Спартак» играет в Лиге Европы в среду и так рано, в 17:30?