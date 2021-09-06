На матч «Спартак» – «Легия» в ЛЕ пустят 13,5 тысячи зрителей с QR-кодами. Роспотребнадзор разрешил

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Матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Легией» смогут посетить 13 тысяч зрителей.

Роспотребнадзор разрешил заполнить трибуны стадиона на 30 процентов, сообщает пресс-служба красно-белых.

Таким образом, матч смогут посетить 13 500 зрителей. Ранее максимально разрешенная вместимость составляла 3 000 человек.

У болельщика, который завтра отправится на стадион, должен быть QR-код, выданный на основании вакцинации либо в случае официально перенесенного за последние 6 месяцев коронавируса.

Красно-белые сыграют с «Легией» завтра, 15 сентября. Начало – в 17:30 по московскому времени.

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